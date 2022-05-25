Швейцарія має намір заарештувати $104 млн соратника Януковича

Швейцарський уряд планує конфіскувати активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків ($104 мільйони) у Юрія Іванющенка, соратника колишнього президента України Віктора Януковича.﻿ Про це йдеться у заяві уряду, повідомляє Українська правда.

"На своєму засіданні 25 травня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії після української революції у лютому 2014 року. Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні" , - йдеться у повідомленні.

Сьогоднішнє рішення не пов'язане із санкціями, запровадженими проти Росії у 2022 році.

Федеральна рада доручила Міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC). Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків.

"FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті до України" , - йдеться у повідомленні.

Процедура конфіскації заснована на Законі про іноземні незаконні активи (FIAA), який застосовується лише у виняткових випадках. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб, але за дотримання суворих умов. Зокрема необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Раніше, у грудні 2021 року, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення ще на рік.

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками, тобто до лютого 2024 року.