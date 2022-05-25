Кулеба в Давосі розкритикував членів НАТО за позицію щодо України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що багато хто в НАТО «втратив моральне та професійне право» на те, щоб робити будь-які коментарі щодо України, повідомляє Новое время.

"…Щойно буде ухвалено політичне рішення, що "їм місце поряд із нами, ми одне ціле" — все інше додасться. Поки що такого політичного рішення немає, лунають сотні аргументів, чому це неможливо. Ми розуміємо, як це працює. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральне та професійне право, щоб робити будь-які коментарі щодо України" , — сказав глава МЗС в інтерв'ю ведучій CNBC Хедлі Гембл на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Кулеба повторив, що Північноатлантичний альянс як інституція нічого не робить для України, тоді як у ЄС ухвалюють «революційні» рішення для допомоги нашій країні.

"...Я думаю, це рішення самого Альянсу — не дозволяти НАТО як інституції діяти за цих обставин через їхню стурбованість [щодо можливої] війни між Росією та НАТО і таке інше, але, знову ж таки, коли йдеться про вступ Фінляндії і Швеції, ніхто не каже, що це підвищує ризик того, що НАТО і Росія наближаються до війни" , - сказав міністр і додав, що, на його думку, у цьому є «елемент лицемірства».

Він додав, що дискусія про «неготовність» України вступити в НАТО базується не на конкретних досягненнях, а на «політичному баченні того, кому місце поряд із нами, а кому ні». Кулеба нагадав, що Фінляндія, яка на порозі приєднання до Альянсу, має сотні кілометрів спільного кордону з Росією, але зараз ніхто не звертає уваги на «аргументи» російського диктатора Володимира Путіна про військові бази НАТО біля російських міст і «підлітний час» ракет.

Напередодні генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, але не відправлятиме війська в країну.