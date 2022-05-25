Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Росії Владіміра Путіна негайно вивести війська з України. Про це пише Spiegel, повідомляє Європейська правда.
"Поважайте суверенітет України, припиніть воювати", - сказав Штайнмаєр.
"Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським!", - заявив він.
За словами Штайнмаєра, загарбницька війна Путіна зачіпає не лише народ України. Через те, що в українських морських портах заблоковані мільйони тонн зерна, світові ціни на зерно різко зросли, пояснив він.