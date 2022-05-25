Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Росії Владіміра Путіна негайно вивести війська з України.﻿ Про це пише Spiegel, повідомляє Європейська правда.

"Поважайте суверенітет України, припиніть воювати" , - сказав Штайнмаєр.

"Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським!" , - заявив він.

За словами Штайнмаєра, загарбницька війна Путіна зачіпає не лише народ України. Через те, що в українських морських портах заблоковані мільйони тонн зерна, світові ціни на зерно різко зросли, пояснив він.