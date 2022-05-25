В ООН допустили ядерний конфлікт

ООН не відкидає можливості ще більшого загострення збройного конфлікту в Україні. Зокрема враховується можливість застосування Росією ядерної зброї. Про це йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН, повідомляє Корреспондент.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка колись була немислимою, тепер знову в межах можливого" , - йдеться у заяві.

Крім того, ООН відзначає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців. Також йдеться про різке подорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.