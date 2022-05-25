В ООН допустили ядерний конфлікт
ООН не відкидає можливості ще більшого загострення збройного конфлікту в Україні. Зокрема враховується можливість застосування Росією ядерної зброї. Про це йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН, повідомляє Корреспондент.
"Перспектива ядерного конфлікту, яка колись була немислимою, тепер знову в межах можливого", - йдеться у заяві.
Крім того, ООН відзначає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців. Також йдеться про різке подорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.
"Все це найбільше б'є по найбідніших, посилюючи страждання та закладаючи зерно подальшої політичної нестабільності та заворушень у всьому світі, з прямим впливом на захист цивільного населення", - додали в ООН.