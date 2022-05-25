Кириленко: на Донеччині ворог не просунувся, є загиблі

На Донеччині російські війська не просунулися за добу, при цьому за день внаслідок обстрілів з боку окупантів загинули чотири людини. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Кириленко заявив, що ворог не змінює своєї тактики в Донецькій області.

"Ворог свою тактику не змінює — спочатку веде масову артилерійську підготовку, таким чином фактично знищуючи міста, усю цивільну інфраструктуру і, на жаль, населення, тому такі втрати. Втім, за добу ворог не просунувся. ЗСУ, перегрупуючись, утримують позиції не лише на Лиманському напрямку, а й на Авдіївському, де було дуже палко. Ворог намагався прорвати оборону та увійти до міста, але позиції утримані, а ворога відкинули" , - заявив він.

За 25 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів на Донбасі: двох у Лимані, одного у Сидоровому та одного у Берестовому. Ще 12 людей зазнали поранень.