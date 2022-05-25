Шмыгаль: ущерб от войны уже достиг $600 млрд

В результате полномасштабного вторжения войск РФ экономике Украины нанесен ущерб в размере $600 млрд. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе дискуссии в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повідомляє Корреспондент.

По словам главы Кабмина, Украина должна пройти несколько этапов для построения нового европейского будущего, на первом – восстановить более 200 предприятий, 12 аэропортов и свыше 1 тыс. учебных заведений, а также других разрушенных объектов инфраструктуры.

"Первый (из четырех этапов – ред.) – восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны России против Украины" , – цитирует Интерфакс-Украина его слова.

Шмыгаль добавил, что в ходе боевых действий повреждено около 25 тыс. км дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда. При этом убытки не окончательны, их размеры растут с каждым днем войны.

Шмыгаль призвал международных партнеров финансово поддержать восстановление Украины через фонд United24, а главное – способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.