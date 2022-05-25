Гайдай: окупанти захопили 95% території Луганщини

Ворог захопив 95% території Луганської області. Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окуповано 95% території Луганської області. Ситуація на Донбасі надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі" , - заявив очільник ОВА.

Він також додав, що траса «Лисичанськ-Бахмут» обстрілюється, вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, росіянам вдалося навіть поставити свої блокпости, але сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено.

За інформацією Гайдая, Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишається до 15 тисяч жителів, загалом на підконтрольній Україні Луганщині - понад 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть.

На Луганщині внаслідок ворожих обстрілів немає газу, через це в Лисичанську не зможе працювати пекарня. Але місцева влада подбала про те, щоб хліб був.