Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму з РФ

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею щодо запровадження візового режиму з країною-агресором Росією. Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Корреспондент.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним. Тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую" , - йдеться у відповіді Зеленського на петицію, яку підписали 26 742 особи за 25 тисяч необхідних.

Президент запевнив, що цим питанням уже опікується уряд.