Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму з РФ
Президент Володимир Зеленський підтримав ідею щодо запровадження візового режиму з країною-агресором Росією. Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Корреспондент.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним. Тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію, яку підписали 26 742 особи за 25 тисяч необхідних.
Президент запевнив, що цим питанням уже опікується уряд.
"Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати зазначене питання", - зазначив Зеленський і подякував громадянам за активну громадянську позицію.