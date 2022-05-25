ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ

ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ

Європейський союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.﻿ З посиланням на Державний департамент США, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зазначається, що Консультативна група з питань злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) допомагатиме Офісу генпрокурора України у розслідуванні звірств солдатів РФ.

"Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України з документування, зберігання та аналізу доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями російських військ в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

При цьому учасниками консультативної групи стануть фахівці з військових злочинів з Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн.

Більшість кримінальних експертів будуть знаходитися у Польщі через ситуацію безпекову ситуацію. Але вони планують завжди бути на зв'язку з колегами в Україні та їздити туди за потреби.

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