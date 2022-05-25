ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ

Європейський союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.﻿ З посиланням на Державний департамент США, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зазначається, що Консультативна група з питань злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) допомагатиме Офісу генпрокурора України у розслідуванні звірств солдатів РФ.

"Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України з документування, зберігання та аналізу доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями російських військ в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності" , - наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

При цьому учасниками консультативної групи стануть фахівці з військових злочинів з Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн.

Більшість кримінальних експертів будуть знаходитися у Польщі через ситуацію безпекову ситуацію. Але вони планують завжди бути на зв'язку з колегами в Україні та їздити туди за потреби.