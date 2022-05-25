ЗСУ: українські винищувачі збили дві крилаті ракети ворога

25 травня окупанти продовжили обстрілювати територію України крилатими ракетами, дві з них вполювали українські винищувачі.﻿﻿ Про це заявило командування Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. Близько 20-ї години із території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку. Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних сил Збройних сил України" , - поінформували﻿ українські військові.

Водночас ударна авіація України вкотре завдала удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу було уражено ротно-тактичну групу: знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10".

За добу знищено: