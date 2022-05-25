У Сербії поки що не бачать можливості ввести санкції проти РФ

Белграда поки немає можливості підтримати санкції проти Москви. Сербія проводитиме свою власну політику, в тому числі щодо України.﻿ Про це йдеться у заяві президента Сербії Олександра Вучича, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вучич зазначив, що він не входить до числа тих політиків, хто спочатку щось обіцяє, а потім не виконує.

"Я не знаю, що буде в майбутньому, що принесе нам життя, і як все буде виглядати. Я не з тих, хто клянеться, а потім не виконує, я більше люблю робити щось, а не клястися. Сербія - єдина країна в Європі, яка проводить власну незалежну політику - ні проросійську, ні прозахідну" , - заявив він.

Вучич заявив, що влада Сербії мають намір чинити опір введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможуть. Хоч Белград терпить від цього великі збитки, проте приєднуватися до обмежень все ж не збирається.

Наприкінці лютого влада Сербії відмовилася вводити санкції проти Росії. Вучич тоді пояснив, що офіційний Белград нібито підтримує територіальну цілісність України, але введення обмежень не відповідає інтересам його країни.

При цьому нещодавно у Сербії заявили про намір зменшити залежність від російського газу.