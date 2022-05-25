Нацполіція повідомила про стрілянину в Харкові, один із загиблих у військовій формі

Поліція встановлює обставини події в Холодногірському районі Харкова: під час перестрілки загинули троє чоловіків. Про це заявила поліція Харківської області, повідомляє Укрінформ.

"25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП у Харківській області надійшла інформація, що у Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата. При затриманні правопорушник був знешкоджений" , - інформують правоохоронці у Телеграмі.

На затримання зловмисника оперативно було направлено поліцейські полки поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу.

На місце події прибуло керівництво головного управління поліції, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, створені задля експертного дослідження. Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

За інформацією місцевих ЗМІ, один із загиблих чоловіків був у військовій формі.

Слідчим відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.