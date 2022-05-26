Зеленський: поради віддати РФ території не враховують звичайних українців
Президент України Володимир Зеленський відповів колишньому держсекретарю США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися із втратою частини територій взамін на припинення війни. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, повідомляє прес-служба президента.
"Хоч би що робила російська держава, перебуває хтось, хто каже: давайте врахуємо його інтереси. Цього року в Давосі це знову прозвучало. Незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні. Незважаючи на десятки тисяч убитих українців. Незважаючи на Бучу і Маріуполь. Незважаючи на зруйновані міста", – пише Зеленський у зверненні.
Він також нагадав про побудовані Росією "фільтраційні табори", в яких українців та українок "вбивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвеєрі".
"Росія зробила все це в Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кісінджер і каже, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що пан Кісінджер на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що розмовляє з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", – обурився президент.
Він нагадав, що у 1938 році, коли сім'я Кісінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він усе чудово розумів.
"І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними", – заявив Зеленський.
Він також згадав редакційну статтю New York Times, де Україні радили піти на важкі компроміси.
"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, усе ж 2022 рік", – додає український президент.