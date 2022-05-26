Гайдай: окупанти завдали артилерійського удару по Лисичанську

Вчора, 25 травня, російські війська нанесли потужний та довготривалий артилерійський удар по Лисичанську та передмісті, є жертви. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську" , - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано потрапляння снаряда в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, який доставляв їжу на Луганщину.

Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" у Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.