Електроавтотранс: у Сумах комунальні автобуси ходитимуть лише у "годину пік"

Через напружену ситуацію з пальним у Сумах найближчим часом комунальні автобуси ходитимуть у пікові години, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні КП "Електроавтотранс".

Як зазначається, через напружену ситуацію з пальним, найближчим часом комунальні автобуси перевозитимуть пасажирів у пікові години:

вранці з 6:30 до 9:30;

ввечері з 16:30 до 18:00.

"Зі свого боку КП СМР "Електроавтотранс" робить усе в межах технічних можливостей, аби пасажири віддалених районів не залишилися без комунального транспорту. Сподіваємося, що ситуація врегулюється, адже відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг отримав доручення від міського голови Олександра Лисенка щодо забезпечення пальним транспортних засобів комунального підприємства із розрахунком на тиждень" , — зазначив директор підприємства Андрій Новик.

Як повiдомлялось, Міністерство економіки обіцяло, Україна отримає до 360 тисяч тонн пального до кінця травня.