Розвідка Британії: РФ провалила операції елітних підрозділів в Україні

Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.



Відзначається, що повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) від початку російського вторгнення були серйозно залучені до кількох помітних тактичних провалів. Серед них - спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, наступ, що застопорився на Ізюмському напрямку з квітня, і недавня невдала і дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких із найскладніших операцій. ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складається здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом та отримують додаткову оплату.

Однак, в Україні Росія використала десантників в місіях, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали важких втрат під час кампанії.

Неоднозначні результати десантників, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі, йдеться у зведення.