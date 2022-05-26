Українських біженців у Європі чекають важливі зміни

Нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія, повідомляє Сьогодні.

Деякі європейські країни скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських переселенців. Нововведення набуде чинності з 1 червня. Про це заявив Європейський Союз підтримки України.

Так, мова йде саме про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію. Тепер замість безкоштовного для українців запровадять пільговий проїзд. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональних поїздах коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме українським біженцям 7 євро.

Крім того, зауважується, правила проїзду для українських біженців із 1 червня можуть змінитись і в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани.

Безкоштовні квитки на потяги

Як повідомила "Укрзалізниця", з 1 червня пасажири вже не зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок в Польщею. Матимуть можливість безоплатного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешів;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі залишаються незмінними для українців.

В українців залишилася можливість безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон із 24 лютого та належать до таких груп: