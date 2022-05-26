Українських біженців у Європі чекають важливі зміни
Нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія, повідомляє Сьогодні.
Деякі європейські країни скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських переселенців. Нововведення набуде чинності з 1 червня. Про це заявив Європейський Союз підтримки України.
Так, мова йде саме про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію. Тепер замість безкоштовного для українців запровадять пільговий проїзд. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональних поїздах коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме українським біженцям 7 євро.
Крім того, зауважується, правила проїзду для українських біженців із 1 червня можуть змінитись і в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани.
Безкоштовні квитки на потяги
Як повідомила "Укрзалізниця", з 1 червня пасажири вже не зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок в Польщею. Матимуть можливість безоплатного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст:
- Хелм;
- Дорогуськ;
- Люблін;
- Грубешів;
- Перемишль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі залишаються незмінними для українців.
В українців залишилася можливість безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон із 24 лютого та належать до таких груп:
- діти віком до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старші за 60 років;
- чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.