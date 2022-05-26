Українських біженців у Європі чекають важливі зміни

Українських біженців у Європі чекають важливі зміни

Нові правила для українських переселенців встановлюють Німеччина, Польща, Болгарія, Швеція та Чехія, повідомляє Сьогодні.

Деякі європейські країни скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських переселенців. Нововведення набуде чинності з 1 червня. Про це заявив Європейський Союз підтримки України.

Так, мова йде саме про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію. Тепер замість безкоштовного для українців запровадять пільговий проїзд. Наприклад, у Німеччині проїзний на всі види міського транспорту та регіональних поїздах коштуватиме 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме українським біженцям 7 євро.

Крім того, зауважується, правила проїзду для українських біженців із 1 червня можуть змінитись і в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани.

Безкоштовні квитки на потяги

Як повідомила "Укрзалізниця", з 1 червня пасажири вже не зможуть отримати безкоштовні квитки для поїздок в Польщею. Матимуть можливість безоплатного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст:

  • Хелм;
  • Дорогуськ;
  • Люблін;
  • Грубешів;
  • Перемишль;
  • Загуж;
  • Ярослав;
  • Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі залишаються незмінними для українців.

В українців залишилася можливість безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон із 24 лютого та належать до таких груп:

  • діти віком до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старші за 60 років;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

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