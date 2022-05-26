ДСНС: під Харковом від обстрілів РФ спалахнули сім пожеж

У Циркуни Харківської області від ворожих обстрілів сталися сім пожеж. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та лазня. Про це повідомило облуправління ДСНС Харківщини.

О 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося відразу 7 пожеж у смт. Циркуни.

"За різними адресами горіло три житлових будинки, чотири господарчих споруди та лазня на загальній площі понад 800 кв.м. За попередніми даними жертв та постраждалих немає" , - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (3) та Харківському (7) районах області.

Також було ліквідовано 29 ворожих боєприпасів.