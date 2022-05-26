ISW: окупанти прискорять битву за Сєвєродонецьк

Російські окупанти можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями. Такий прогноз озвучили в американському Інституті вивчення війни (ISW), повідомляє УНІАН.

Зокрема, аналітики повідомили про зміну тактики ведення боїв російськими окупантами, а також про посилення наступу на Сєвєродонецьк.

На думку аналітиків ISW, російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.

Окупанти можуть почати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на північний захід і північний захід від Сєвєродонецька.

Російські війська завдали удару по місту Запоріжжя, намагаючись зруйнувати ключовий логістичний центр для українських військ, що діють на сході.

Крім того, інститут, аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомив, що Росія буде створювати "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення, замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.