У Держдепі США висловилися про відключення Росії від інтернету

США закликали "відповідальні сторони" не відключати інтернет у Росії, щоб у росіян лишився вільний доступ до інформації﻿. Про це прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

Він закликав не створювати у Росії "інтернет-блекаути", щоб забезпечити потік інформації до країни, щоб інтернет лишався вільним та доступним та продовжував працювати у Росії.

Прайс також заявив, що Росія не зарекомендувала себе як відповідальний учасник кіберпростору, відповідаючи на запитання про реакцію США на плани російської влади підписати угоду з кібербезпеки з деякими країнами.

Представник Штатів також нагадав про закриття ЗМІ у Росії та наголосив про важливість прояву солідарності із журналістами, які освітлюють російську агресію в Україні. За його словами, США мають на меті зробити "все можливе, щоб інформаційне середовище у Росії не обмежувалося ще більше".

Нагадаємо, у березні цього року точка обміну інтернет-трафіком LINX, що розташована у Лондоні, відключила від своїх сервісів російських операторів Ростелеком та МегаФон.