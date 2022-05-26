Столтенберг: немає точних прогнозів, коли скінчиться війна
Генсек НАТО Йєнс Столтенберг зазначає, що війна між РФ та Україною перейшла у фазу "війни на виснаження", і ніхто не може з певністю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться. Про це, посилаючись на його інтерв’ю виданню Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.
Столтенберг зазначив, що після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір - завдяки мужності й професіоналізму військових та західній допомозі навчанням і зброєю.
"Війни є непередбачуваними, і ніхто не може з певністю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зауважив генсек НАТО.
Він повторив свої слова про те, що зараз Альянс вбачає своєю ціллю подальшу підтримку України і водночас запобігання ескалації війни.
"На початку підтримка надходила в основному зброєю радянських часів, але тепер ми надаємо більше натівської зброї, для використання якої потрібно навчатися. Альянс є активним учасником групи підтримки України під лідерством США, яка зустрілася вперше на авіабазі "Рамштайн"... І найперше завдання НАТО - допомогти надавати підтримку - і протягом тривалого часу. Тож я закликаю союзників поповнювати поставки - тому що це все більше стає війною на виснаження", - зазначив Столтенберг.
Він повторив свої аргументи про запобігання ескалації, зазначивши, що якщо війна переросте в пряму повномасштабну війну між НАТО та Росією, це завдасть ще більше лиха, ніж війна вже завдала в Україні.
"Нам потрібно поводитися так, щоб не доводити до ескалації. І ми це робимо, зокрема - наголошуючи, що ми надаємо підтримку Україні, але НАТО не є воюючою стороною. Ми підтримуємо Україну у реалізації її право на самозахист, передбачене Хартією ООН", - зазначив Єнс Столтенберг.
Другий момент запобігання ескалації, додав він, - це нарощування військової потуги на східному флангу Альянсу, щоби у Кремлі не зробили хибної оцінки щодо готовності НАТО захищати усіх союзників.
За словами Столтенберга, зараз це 40 тисяч військових під прямим командуванням НАТО, підсилені значними морськими і повітряними силами, а загальна кількість американських військових у Європі після 24 лютого зросла на 30 тисяч осіб - до 100 тисяч, з яких більшість дислокуються у східних країнах-членах.