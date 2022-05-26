ГУР: РФ будує третю лінію оборони на окупованому півдні
Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода “Крим.Реалії” заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
“В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України”, – розповів Скібіцький.
До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.
“Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території”, – зазначив він.