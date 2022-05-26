ГУР: РФ будує третю лінію оборони на окупованому півдні

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода “Крим.Реалії” заявив﻿ представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

“В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України” , – розповів Скібіцький.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.