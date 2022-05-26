Норвезький енергетичний гігант Equinor вийшов із усіх проектів у Росії

Норвезька енергетична компанія Equinor завершила вихід із усіх спільних підприємств у Росії, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Норвезька компанія передала Роснєфті свої частки участі у чотирьох спільних підприємствах у РФ і звільняється від усіх майбутніх зобов'язань.

"Також підписано угоду про вихід із Харьягінського проєкту" , - заявила компанія.

Зазначається, що вихід із усіх спільних підприємств було завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії.

Нагадаємо, що в березні Equinor заявила про припинення торгівлі російською нафтою та нафтопродуктами.

Як повідомлялося, наприкінці лютого рада директорів Equinor прийняла рішення припинити нові інвестиції в РФ і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.

Необоротні активи компанії до кінця 2021 року становили $1,2 млрд.

Equinor працює у Росії понад 30 років, має угоду співробітництво з Роснефтью, у якого компанії освоюють родовища дільницях Східного Сибіру. Також у рамках угоди про розподіл продукції вона входить до консорціуму, який розробляє частину Харьягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі з часткою 30%.