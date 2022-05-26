ЗМІ: Індія обмежила продаж цукру на міжнародних ринках

Індія, один з найбільших у світі експортерів сільськогосподарської продукції, прийняла рішення обмежити продаж цукру на міжнародних ринках після заборони експорту пшениці, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає CNN Turk.

У заяві уряду Індії йдеться, що обмеження експорт цукру до 10 млн тонн на маркетинговий сезон триватиме до вересня, щоб тримати ціни під контролем.

Продавців в країні попросили отримати "спеціальний дозвіл" від влади на будь-який експорт цукру в період з 1 червня по 31 Жовтня.

Індія є найбільшим у світі виробником цукру і другим за величиною експортером після Бразилії. Перехід до обмеження експорту відбувається в той час, коли річна роздрібна інфляція в третій за величиною економіці Азії досягла 7,8% у квітні, що є найвищим рівнем майже за вісім років.

У поточному маркетинговому році з жовтня 2021 року по вересень 2022 року Індійські цукрові заводи підписали експортні контракти приблизно на 9 млн тонн.

Нагадаємо, раніше Індія вирішила заборонити експорт пшениці для забезпечення власної продовольчої безпеки.