Радник мера: у Маріуполі окупанти оголосили про продовження навчального року
Окупаційна влада Маріуполя оголосила про продовження навчального року до 1 вересня, тобто без літніх канікул. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На його думку, основна мета таких змін - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською.
"Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації", - йдеться в повідомленні.