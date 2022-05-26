Радник мера: у Маріуполі окупанти оголосили про продовження навчального року

Окупаційна влада Маріуполя оголосила про продовження навчального року до 1 вересня, тобто без літніх канікул. Про це повідомив﻿ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На його думку, основна мета таких змін - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською.