У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
- крилатих ракет - 114 (+2),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,
- спеціальної техніки - 47 (+3).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.