У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1315 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
  • артилерійських систем – 617 (+11) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 206 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
  • крилатих ракет - 114 (+2),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 47 (+3).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

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