У ЄС відреагували на указ Путіна про паспортизацію жителів окупованого півдня

Ніхто і ніколи не визнає примусову видачу паспортів РФ мешканцям захоплених територій Херсонської та Запорізької областей України. Про це заявив голова представництва Євросоюзу у Києві Матті Маасікас, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter він зазначив, що Кремль був змушений відмовитись від ідеї проведення "референдуму" на захоплених територіях, вирішивши замінити її паспортизацією населення.

"Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення „референдуму“ в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз „паспортизація“ матиме більший успіх? І в будь-якому разі, ніхто і ніколи не визнає подібних дій" , — резюмував Маасікас.

24 травня Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей України.

У МЗС України назвали такий указ юридично нікчемним і таким, що не матиме правових наслідків.