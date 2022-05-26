МОЗ розповіло про безкоштовні послуги для новонароджених

Після народження дитини медичні працівники мають провести низку процедур, щоб з'ясувати стан здоров'я новонародженого. При цьому, як наголосили у МОЗ, усі основні процедури - безкоштовні, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, там зазначили, що при народженні дитини у медзакладі мають провести:

лабораторні та інструментальні дослідження;

скринінг вроджених вад серця дитини;

перевірку слуху;

вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;

забір крові для неонатального скринінгу

За необхідності - провести реанімаційні заходи та стабілізацію стану дитини.

У разі народження дитини від ВІЛ-позитивної мами новонародженому гарантуються профілактичні заходи.

"При виявленні захворювання, що передбачає подальше лікування, дитину направлять до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів, розроблять індивідуальну програму реабілітації" , - повідомили в МОЗ.

При передчасному народженні дитині гарантується:

інтенсивна терапія;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

цілодобовий лікарський догляд, у тому числі із залученням батьків;

дихальна підтримка;

парентеральне харчування;

консультації всіх необхідних спеціалістів;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;

вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень;

ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів тощо.

При цьому у відомстві наголосили, що сім'ї, які переїхали в інший регіон України через воєнні дії, все одно можуть отримати всі ці послуги безоплатно.