МОЗ розповіло про безкоштовні послуги для новонароджених

МОЗ розповіло про безкоштовні послуги для новонароджених
Фото: Pixabay

Після народження дитини медичні працівники мають провести низку процедур, щоб з'ясувати стан здоров'я новонародженого. При цьому, як наголосили у МОЗ, усі основні процедури - безкоштовні, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, там зазначили, що при народженні дитини у медзакладі мають провести:

  •     лабораторні та інструментальні дослідження;
  •     скринінг вроджених вад серця дитини;
  •     перевірку слуху;
  •     вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
  •     забір крові для неонатального скринінгу

За необхідності - провести реанімаційні заходи та стабілізацію стану дитини.

У разі народження дитини від ВІЛ-позитивної мами новонародженому гарантуються профілактичні заходи.

"При виявленні захворювання, що передбачає подальше лікування, дитину направлять до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів, розроблять індивідуальну програму реабілітації", - повідомили в МОЗ.

При передчасному народженні дитині гарантується:

  •     інтенсивна терапія;
  •     необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
  •     цілодобовий лікарський догляд, у тому числі із залученням батьків;
  •     дихальна підтримка;
  •     парентеральне харчування;
  •     консультації всіх необхідних спеціалістів;
  •     офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;
  •     вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень;
  •     ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів тощо.

При цьому у відомстві наголосили, що сім'ї, які переїхали в інший регіон України через воєнні дії, все одно можуть отримати всі ці послуги безоплатно.

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