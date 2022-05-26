МОЗ розповіло про безкоштовні послуги для новонароджених
Після народження дитини медичні працівники мають провести низку процедур, щоб з'ясувати стан здоров'я новонародженого. При цьому, як наголосили у МОЗ, усі основні процедури - безкоштовні, повідомляє Корреспондент.
Зокрема, там зазначили, що при народженні дитини у медзакладі мають провести:
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- скринінг вроджених вад серця дитини;
- перевірку слуху;
- вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
- забір крові для неонатального скринінгу
За необхідності - провести реанімаційні заходи та стабілізацію стану дитини.
У разі народження дитини від ВІЛ-позитивної мами новонародженому гарантуються профілактичні заходи.
"При виявленні захворювання, що передбачає подальше лікування, дитину направлять до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів, розроблять індивідуальну програму реабілітації", - повідомили в МОЗ.
При передчасному народженні дитині гарантується:
- інтенсивна терапія;
- необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
- цілодобовий лікарський догляд, у тому числі із залученням батьків;
- дихальна підтримка;
- парентеральне харчування;
- консультації всіх необхідних спеціалістів;
- офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;
- вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень;
- ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів тощо.
При цьому у відомстві наголосили, що сім'ї, які переїхали в інший регіон України через воєнні дії, все одно можуть отримати всі ці послуги безоплатно.