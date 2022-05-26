DW: екс-президенту Молдови Додону висунули звинувачення в корупції та держзраді

Колишньому президенту Молдови Ігорю Додону, відомому своїми проросійськими поглядами, висунули обвинувачення в корупції та державній зраді.﻿ Речниця Генпрокуратури Молдови Маріанна Керпек заявила, що відомство звернулося до суду із запитом про ордер на арешт Додона на 30 діб. Про це, посилаючись на DW, повідомляє Новое время.

За її словами, кримінальну справу стосовно екс-президента порушено за чотирма статтями: крім пасивної корупції та держзради, ідеться також про незаконне збагачення та отримання фінансування політичної партії від злочинної організації.

24 травня після обшуків Ігор Додон був затриманий на 72 години. Його помістили до слідчого ізолятора в Кишиневі.

Як повідомили в Генпрокуратурі, обшуки пройшли в 12 приміщеннях, що належать Додону та його найближчому оточенню. Вони також були проведені в офісі молдовсько-російської ділової спілки, яку експрезидент Молдови створив та очолив у лютому.