Трасс: агресію РФ не можна умиротворити, її треба перемогти силою
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сьогодні виступить перед Збройними силами Боснії та Герцеговини - говоритиме про застереження від спроб Заходу "умиротворити" Путіна. Про це, з посиланням на британське МЗС, повідомляє Укрінформ.
Міністр вимагатиме збільшення поставок озброєнь для України та посилення санкцій проти Росії.
"Російську агресію не можна умиротворити. Її треба зустріти силою, – скаже Трасс. – Ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болючого конфлікту в Україні".
Вона переконана: Захід має засвоїти уроки історії після того, як Путіну пішли на поступки, а він вторгся до Грузії, Криму та Донбасу.
"Ми маємо бути невблаганними і добиватися перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. Зараз ми не можемо прибрати ногу з педалі акселератора", - йдеться у промові глави британського МЗС.