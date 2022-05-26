Німеччина домовилася зі США про закупівлю великих обсягів зрідженого газу

Американська компанія Sempra Energy оголосила, що продаватиме близько 2,25 млн тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) на рік найбільшому німецькому виробнику електроенергії RWE AG, який має намір відмовитись від російського природного газу, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє RWE на веб-сторінці.

«RWE Supply & Trading та Sempra Infrastructure підписали угоду про наміри щодо постачання зрідженого природного газу з техаського проекту «Порт-Артур» для європейського підприємства RWE. Умови передбачають переговори та підписання остаточного 15-річного контракту на постачання та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн ЗПГ на рік», – йдеться у повідомленні компанії.

Керівники RWE Supply & Trading Андре Страке та Sempra Infrastructure Джастін Берд висловили задоволення співпрацею.

"Це партнерство допоможе диверсифікувати портфель постачання газу RWE та Німеччини і тим самим підвищити надійність постачань у Європі на довгостроковій основі", - сказав Страке.

Зазначається, що співпраця зі Sempra Infrastructure визначатиме роль RWE як великого імпортера енергоносіїв у найближчі роки і допоможе добитися незалежності Німеччини від постачання газу з Росії.

Sempra Infrastructure – американська компанія, що займається розробкою, будівництвом та експлуатацією об'єктів ЗПГ.