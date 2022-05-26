Кабмін затвердив умови, які дозволяють чоловікам виїжджати з України

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про правила перетину державного кордону чоловіками призовного віку, повідомляє Новое время.

Кабмін змінив постанову №615 та передбачив можливість виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України. Чоловіки призовного віку можуть користуватися цим правом за наявності кількох умов. Закон регламентує мету поїздки та її терміни, а залишити територію України можна з метою роботи:

працівникам залізничних підприємств, які стежать за роботою залізниці (до півроку);

водіям, які допомагають перевозити медичні та гуманітарні вантажі, призначені для ЗСУ, інших військових формувань та цивільного населення (до 30 днів);

водіям компаній, які володіють ліцензією на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів (до 45 днів);

спортсменам, їх тренерам, спортивним суддям та іншим співробітникам національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту для людей з інвалідністю (до 30 днів).

Військовозобов'язані чоловіки не можуть залишити територію України, крім вказаних у законі винятків.