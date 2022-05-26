Ахметов назвав суму збитків для свого бізнесу від російської військової агресії

Втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становлять від $17 до $20 млрд, повідомляє Новое время.

Про це завив Рінат Ахметов, власник компанії СКМ в інтерв'ю НВ.

За відновлювальною вартістю втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становлять від $17 до $20 млрд.

"Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії" , — заявив в письмовому інтерв'ю НВ Рінат Ахметов, власник компанії СКМ.

Бізнесмен нагадав, що після початку широкомасштабного нападу РФ 24 лютого 2022 року такі підприємства як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики з інвестпортфелю СКМ частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації.

"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу" , — сказав Ахметов.

За його словами, вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань.

"Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях" , — заявив бізнесмен.

Раніше Рінат Ахметов говорив, що довоєнна капіталізація двох підприємств у Маріуполі - Азовсталі та ММК ім.Ілліча — становила близько $10 млрд.