РосЗМI: Google відключив прискорюючі сервери кільком російським провайдерам

Компанія Google повідомила російських кількох провайдерів, у тому числі МФТІ-Телеком та оренбурзький Фокус Лайф про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache, повідомляє Новое время.

Про це пише російське видання РБК.

Ці сервери використовуються для прискорення завантаження сервісів Google, зокрема контенту YouTube. У першому випадку причини відключення провайдери невідомі, у другому співрозмовник видання пов'язав це з влученням МФТІ. (Московський фізико-технічний інститут - ред.) під санкції.

Оренбурзький провайдер отримав листа від однієї з ірландських «Дочок» Google - компанії Raiden Unlimited Company, в якому говорилося, що сервери будуть відключені найближчим часом «у зв'язку із змінами правової практики».

Сервіс Google Global Cache встановлюється на мережах інтернет-провайдерів по всьому світу, щоб знизити навантаження на магістральні мережі зв'язку та збільшити швидкість доступу користувачів до власних сервісів. У тому числі йдеться про завантаження відео з YouTube.

Подібні сервери дозволяють завантажувати контент швидше, а провайдери скорочують обсяги транскордонного трафіку та свої витрати на мережну інфраструктуру.

Також на серверах Google Global Cache розташований сервіс Google CAPTCHA. За словами опитаних експертами, якщо оператор буде позбавлений можливості зберігати цей сервіс на сервері Google, у користувачів можуть початися проблеми. Зокрема, CAPTCHA може не завантажуватись або відображатися як збій.

На думку експерта, відключення Google Global Cache може призвести до зростання навантаження на мережі та зниження стабільності роботи каналів. Також це може вплинути на ціни на інтернет для користувачів.

Нагадаємо, що російська «дочка» компанії Google має намір оголосити себе банкрутом через арешт банківського рахунку.

Якийсь час тому компанія призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії.

Також російський офіс Google вивіз багатьох співробітників із країни в Дубаї.

