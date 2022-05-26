Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити престолу Кирила

Православний світ повинен засудити діяльність керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила, що підтримує війну Росії проти України. Разом із тим, його повинні позбавити престолу. ﻿Про це, із посиланням на повідомлення предстоятеля ПЦУ Епіфанія у Facebook, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"На Архієрейському Соборі, який відбувся днями у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, який ставиться понад усе" , - заявив Епіфаній, додавши, що реакція на пропутінську позицію російського церковника повинна бути не тільки з боку України.

У зв'язку із цим Епіфаній звернувся до Предстоятелів усіх інших Помісних Церков світового православ'я з проханням засудити слова та дії Патріарха Кирила, "який з амвона підтримує кровопролитну війну проти України" та є одним із творців ідеології "русского мира".