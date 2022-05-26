NYT: пропозиції щодо ембарго на російську нафту в ЄС зайшли в глухий кут

Угорщина продовжує блокувати пропозицію Євросоюзу щодо ембарго на російську нафту, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у публікації The New York Times за середу.

«Надії на те, що протистояння між Угорщиною та іншими 26 членами ЄС може бути подолано на саміті у Брюсселі 30-31 травня, згасають, – зазначає видання. – Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, насолоджуючись своїм становищем головного спойлера ЄС, попросив на початку цього тижня не обговорювати запропоноване ембарго, оскільки проблеми його країни не наблизилися до вирішення».

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до того, що тупикова ситуація з Угорщиною вирішиться наступного тижня. Орбан "не дає особливих підстав сподіватися, що ми зможемо домовитися" найближчими днями, сказав він, додавши, що, на його думку, Євросоюз врешті-решт вийде з глухого кута.

Зазначається, що переговори про поступки Угорщини за згоду на ембарго продовжуються кілька останніх тижнів. Орбан зажадав більше часу, щоб його країна відмовилася від російської нафти, а також коштів ЄС, щоб допомогти країні перейти на нові ресурси та уникнути, як він висловився, «атомної бомби» для угорської економіки.

Угорщина сильно залежить від російської нафти та газу. Вартість модернізації інфраструктури країни для отримання нафти з інших джерел становить приблизно 700 млн євро.

Серед очікуваних поступок Угорщини – надання їй на два роки більше часу, ніж решті країн ЄС для припинення імпорту російської нафти. Крім того, Угорщина вимагає коштів ЄС на подолання пандемії, які були заморожені через порушення країною правил Євросоюзу, зокрема щодо судової системи.