Перерахунок пенсій у 2022 році: хто та коли отримає додаткові виплати

Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок у 2022 році. Додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років та продовжують працювати, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Для кого проводять перерахунок

Як зазначили у ПФУ, пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, тобто за них сплачено або вони сплатили єдиний соціальний внесок, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії.

Такий перерахунок проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня.

Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі по лютий поточного року.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або - у разі доцільності - з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Коли пенсіонери отримають додаткові виплати

Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Згідно статистичного звіту на 1 квітня 2022 в Україні 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн обліковуються як працюючі. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів - 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4370,45 грн).

У 2021 році Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.