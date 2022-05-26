У Зеленського розглядають варіант з орендою житла для переселенців

В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі ЕП.

"Ми зараз консультуємось з учасниками ринку нерухомості, щоб розробити алгоритм. Будемо розглядати всі варіанти" , – повідомив Тимошенко.

Проте базовим варіантом для влади залишається будівництво нового житла та викуп готових квартир. В ОП хочуть таким чином вирішити проблеми з "черговиками", які роками чекають на житло.