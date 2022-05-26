Порівняння цін: де найвигідніше купити бензин та дизельне паливо в Україні

У зв’язку з дефіцитом на пальне, в Україні піднялися ціни на бензин, газ та ДП. НВ промоніторив ціни на найпопулярніших АЗС та виявив, де купувати найвигідніше, повідомляє Новое время.

А-95+

Ціни на цей вид бензину коливаються від 50,50 грн за літр на Укрнафті до 52 грн на KLO.

А-95

Вартість цього палива становить від 48,99 грн за літр на БРСМ-Нафта до 52 грн за літр на Wog та Okko.

А-92

На відміну від А-95, на багатьох АЗС це паливо відсутнє у наявності. Ціни на нього — у діапазоні від 47,99 грн на БРСМ-Нафта до 50 грн за літр на Okko.

ДП

Найдорожчим в Україні стало саме дизельне пальне. Найнижча ціна за нього 54,99 грн за літр. За таким цінником його можна придбати на АЗС БРСМ-Нафта. Найбільш поширена (і найвижча) ціна у травні на такий тип палива — 58 грн/літр. За таку вартість його можна придбати на заправках Okko, Wog та KLO.

Газ

Також піднялася ціна на газ. Найнижчу ціну на нього пропонує мережа UPG — 34 грн. Найбільше доведеться заплатити на Mango — 43,99 грн.