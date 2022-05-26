Заступник голови ОП: потрібно переосмислити необхідність існування КСУ
В Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, яким він є зараз. Про це, із посиланням на інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова виданню "Радіо Свобода", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі недоторканий порівняно з будь-яким іншим державним органом", - говорить він.
На думку Смирнова, ця реформа - ганебне явище, яке треба згортати та робити нову реформу, в якій
"переосмислити необхідність існування КСУ".
Наразі, за словами заступника голови ОП, відбувається процес пошуку відповіді на питання, як має виглядати реформований КСУ. Для цього залучають фахівців із конституційного права.