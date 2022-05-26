Заступник голови ОП: потрібно переосмислити необхідність існування КСУ

В Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, яким він є зараз.﻿ Про це, із посиланням на інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова виданню "Радіо Свобода", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі недоторканий порівняно з будь-яким іншим державним органом", - говорить він.

На думку Смирнова, ця реформа - ганебне явище, яке треба згортати та робити нову реформу, в якій "переосмислити необхідність існування КСУ" .

Наразі, за словами заступника голови ОП, відбувається процес пошуку відповіді на питання, як має виглядати реформований КСУ. Для цього залучають фахівців із конституційного права.