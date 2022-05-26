Заступник голови ОП: потрібно переосмислити необхідність існування КСУ

Заступник голови ОП: потрібно переосмислити необхідність існування КСУ

В Україні можуть ліквідувати Конституційний суд у тому вигляді, яким він є зараз.﻿ Про це, із посиланням на інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова виданню "Радіо Свобода", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі недоторканий порівняно з будь-яким іншим державним органом", - говорить він.

На думку Смирнова, ця реформа - ганебне явище, яке треба згортати та робити нову реформу, в якій "переосмислити необхідність існування КСУ".

Наразі, за словами заступника голови ОП, відбувається процес пошуку відповіді на питання, як має виглядати реформований КСУ. Для цього залучають фахівців із конституційного права.

Новини

Популярні теми форуму

analytics