Радник мера: окупанти встановили в Маріуполі екрани, на яких показують пропаганду РФ

Радник мера: окупанти встановили в Маріуполі екрани, на яких показують пропаганду РФ

Вчора, 25 травня, окупаційна влада Маріуполя встановила 12 великих екранів, на яких транслюється російська пропаганда.

Про це написав﻿ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти запустили три мобільні пропагандаавто та додатково встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів по всіх місцях масового скупчення людей - пунктів видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів та місць доступу до води. Де без зупинки крутить пропагандистське лайно про покращення життя", - написав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics