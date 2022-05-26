Радник мера: окупанти встановили в Маріуполі екрани, на яких показують пропаганду РФ
Вчора, 25 травня, окупаційна влада Маріуполя встановила 12 великих екранів, на яких транслюється російська пропаганда.
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора окупанти запустили три мобільні пропагандаавто та додатково встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів по всіх місцях масового скупчення людей - пунктів видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів та місць доступу до води. Де без зупинки крутить пропагандистське лайно про покращення життя", - написав він.