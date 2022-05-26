Зеркаль: Україна могла б вплинути на Угорщину нафтопроводом "Дружба"

Радник міністра енергетики України та екс-заступник голови МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"У руках України є чудовий важіль – це нафтопровід "Дружба", – сказала радниця міністра.

Вона наголосила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може щось статися.

"І, на мій погляд, дуже доречно було б, якби з ним щось трапилося. Але, знову-таки, це в руках уряду та президента - вирішувати політичні питання, чи справді ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яка він розуміє і який він нав'язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.

Як відомо, через позицію Угорщини процес затвердження нафтового ембарго ЄС щодо Росії застопорився.

Втім, ЄС сподівається, що зможе узгодити санкції щодо російської нафти на наступне засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через опір Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.