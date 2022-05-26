Пєсков: Москва чекає від України прийняття своїх вимог
У Кремлі заявили, що все ще чекають прийняття Україною озвучених Росією вимог. Називаючи це не "територіальними" поступками, а "визнанням" ситуації як такої. Про це, із посиланням на "РІА Новини", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто, реальної ситуації, яка існує", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на питання журналіста, чи це, зокрема, стосується
"територіальних поступок", той відповів:
"Це не територіальні поступки. Києву потрібно, ще раз повторюю, визнати ситуацію де-факто та просто тверезо оцінити".