Пєсков: Москва чекає від України прийняття своїх вимог

У Кремлі заявили, що все ще чекають прийняття Україною озвучених Росією вимог. Називаючи це не "територіальними" поступками, а "визнанням" ситуації як такої.﻿ Про це, із посиланням на "РІА Новини", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто, реальної ситуації, яка існує" , - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання журналіста, чи це, зокрема, стосується "територіальних поступок" , той відповів: