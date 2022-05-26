Шольц: ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц взяв слово на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє "Вести".

Він заявив, що вторгнення РФ в Україну було подібно до удару блискавки.

За словами Шольца, держава, яка має ядерний арсенал, діє так, ніби має право перекроювати кордони.

"Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну, і я твердо вірю, що він її не виграє" , - сказав Шольц.

За його словами, зараз перспектива захоплення РФ усієї України здається менш імовірною, ніж на початку війни.

Також він сказав, що Німеччина постачає важке озброєння Україні. Напередодні посол України Андрій Мельник вкотре висловився про темпи постачання озброєння, опублікувавши у Twitter зображення равлика з приклеєним на раковину патроном.

Шольц заявив, що Путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли впевнений, що не зможе зломити обороноздатність України.

Німеччина припинить використовувати російську нафту до кінця року і докладає всіх зусиль, щоб покінчити із залежністю від російського газу, запевнив канцлер.

Окремо Шольц попередив, що пандемію коронавірусу ще не закінчено.