ОВА: окупанти обстріляли Харківщину, поранено дитину

Минулої доби окупанти обстріляли декілька населених пунктів у Харківській області, є жертви. Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл у районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік. Також зазнала обстрілів Балаклія, поранені 10 людей, серед яких 9-річна дитина. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років.

"Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ" , - написав він. ﻿

Російські окупанти обстріляли Циркуни, горіли житлові будинки, 1 постраждалий. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.

Сьогодні зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади - 2 поранених.

Голова ОВА зазначив, що ЗСУ ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами.