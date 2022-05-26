Валютний ринок в умовах війни: день 92-й

У четвер 26 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 24 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 42,7 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 471,86 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,18 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 24 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 180,7 млн доларів: на 283,8 млн доларів було подано заявок на покупку та на 103,1 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3573 гривень, а продають по 31,6709 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 26 травня зріс на 6890,5 млн. і склав 52 315,5 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку продовжуються різкі коливання. Вчора в обід після того, як цінник у столиці опустився на продажі до 35,60-35,70 гривень, долар різко пішов вгору. І сьогодні у першій половині дня виріс до 36,70-36,90 гривень. Але бажаючих купувати за такою ціною виявилося небагато, тому вже до обідньої перерви оптові обмінні пункти знизили ціну до 36,45-36,50 гривень. Конкуренція у вигляді банків, що нарешті заробили, приносить результати: більше місць, де можна купити і здати валюту, і це утримує ринок від занадто сильних рухів.

Євро на FOREX після вчорашнього зниження знову йде вгору і на момент написання статті піднявся до позначки 1,0722 долара. Ціна готівкового євро в Україні рухається синхронно з доларом: учора після обіду вона пішла вгору, в результаті вранці у Києві євро продавали по 39,10-39,20 гривень. Але вже на обід почала знижуватися, і зараз євро реально купити по 38,80-38,90 гривень.

Подібні різкі коливання курсу готівкової валюти відбуваються по всій Україні, що призводить до перекосів між цінами в різних містах.

Російський рубль знову падає. З 56 руб/$ він обвалився до 64 руб/$.

На криптовалютному ринку ціна на біткоїн опустилася до $28877 за монету. Це майже на 1000 $ дешевше, ніж учора в цей же час. Коливання в діапазоні 28800-30800 доларів продовжуються вже майже два тижні. Аналітики відзначають, що спроби біткоїну вирости стають дедалі слабшими і припускають, що його ціна може знизитися до 28000 доларів або навіть сильніша перед тим, як знову піде вгору.