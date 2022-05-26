В ОП відреагували на паспортизацію мешканців окупованих територій
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на указ Володимира Путіна про паспортизацію жителів окупованих територій України. Він назвав безглуздими спроби роздавати паспорти РФ українцям на захоплених територіях.
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт — мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?" - вважає він.