В ОП відреагували на паспортизацію мешканців окупованих територій

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на указ Володимира Путіна про паспортизацію жителів окупованих територій України. Він назвав безглуздими спроби роздавати паспорти РФ українцям на захоплених територіях.

Про це Подоляк написав у Twitter﻿.