Розвідка розкрила деталі розстрілу працівника Запорізької АЕС

Російські окупанти готували напад на співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Коли не знайшли його на робочому місці, пішли додому та розстріляли енергетика, бо той чинив опір. З посиланням на перехоплення Головного управління розвідки, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Останній дзвінок, що вдалося перехопити розвідникам, від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень" , - каже окупант.

24 травня окупанти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які він отримав, зазвичай вважаються несумісними з життям. Втім, міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що поранений живий, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.