Данілов: наступні кілька тижнів будуть дуже важкими

У російських окупантів поки ще залишається багато зброї. Тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими.﻿ Про це написав у своєму Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними" , - написав Данілов.

Він зазначив, що Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей, та плануючи вийти на їхні адміністративні кордони.

✅ The enemy still has many weapons. The next few weeks will be very difficult.



✅ russia has changed tactics, concentrating troops and attacking the territories of Donetsk and Luhansk regions, planning to reach their admin.borders. It’s wrong to underestimate the enemy’s power. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 26, 2022

"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи зі сторони РФ більше не виникала, маємо знищити "другу армію" світу" , - написав Данілов.

Він також додав, що подвиг захисників Маріуполя та "Азовсталі" увійде в історію.