Данілов: наступні кілька тижнів будуть дуже важкими
У російських окупантів поки ще залишається багато зброї. Тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими. Про це написав у своєму Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними", - написав Данілов.
Він зазначив, що Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей, та плануючи вийти на їхні адміністративні кордони.
"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи зі сторони РФ більше не виникала, маємо знищити "другу армію" світу", - написав Данілов.
Він також додав, що подвиг захисників Маріуполя та "Азовсталі" увійде в історію.