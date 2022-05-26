Біля Одеси завтра перекриють залізничний переїзд

Біля Одеси 27 травня вдень буде перекритий залізничний переїзд. Про це повідомляє﻿ Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Одеса. Офіційно.

У п'ятницю, 27 травня, з 08:00 години ранку до 17:00 години вечора на дорозі Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші, км 29 (біля смт. Великодолинське) буде закрито рух для всіх видів транспорту через залізничний переїзд.

Зазначається, що дорогу перекриють у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами.